Гуманитарная миссия в Олешках продолжается: журналистка рассказала, сколько там живет людей

Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, на данный момент нет точной информации о том, сколько людей проживает в Олешках и Голой Пристани. Пока что есть только приблизительные данные. Речь идет о нескольких тысячах человек.

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Сколько людей проживает в Олешках и Голой Пристани?

Как подчеркнула Вирлич, по последним данным, в Олешках проживает около 1700 человек, среди них – где-то 50 детей. В Голой Пристани и прилегающих общинах находится примерно 4000 жителей.

Если взять Олешки, Голую Пристань и соседние общины, то получится около 6000 человек. Но, опять же, это очень условные данные. Оккупанты не ведут учет. Украина не имеет возможности это сделать– отметила Вирлич.

Журналистка рассказала о ситуации в Херсонской области: смотрите видео 24 Канала

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Кроме того, в Херсоне с осторожностью отнеслись к информации о режиме тишины, опасаясь различных провокаций. Однако пока все спокойно. Никакой информации о событиях на левом берегу не поступает.

Сейчас идет первый этап. Люди присматриваются, что можно распространять, а что – нет. Проводится разминирование и так далее. Поэтому, возможно, это и к лучшему, что мы пока ничего не знаем– отметила Вирлич.

Добавим, что в настоящее время поступают сообщения о том, что все договоренности о прекращении огня и гуманитарной миссии в Олешках выполняются. Известно, что временная приостановка боевых действий для разблокирования города продлится до вечера 1 ноября. Фактически это крупнейшая деэскалация с 2022 года.