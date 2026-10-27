Гуманітарна місія в Олешках триває: журналістка розповіла, скільки там проживає людей

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, наразі немає точної інформації, скільки людей проживає в Олешках та Голій Пристані. Поки що є лише приблизні дані. Йдеться про кілька тисяч людей.

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Скільки людей проживає в Олешках та Голій Пристані?

Як наголосила Вірлич, за останніми даними, в Олешках проживає близько 1700 людей, серед них – десь 50 дітей. У Голій Пристані та прилеглих громадах перебуває приблизно 4000 мешканців.

Якщо брати Олешки, Голу Пристань та громади поруч, то вийде десь 6000 людей. Але знову-таки це дуже умовні дані. Окупанти не ведуть облік. Україна не має змоги це зробити– зазначила Вірлич.

Журналістка розповіла про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, в Херсоні обережно сприйняли інформацію про режим тиші, побоюючись різних провокацій. Однак наразі все спокійно. Жодної інформації про процеси на лівому березі не надходить.

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Зараз йде перший етап. Люди придивляються, що можна поширювати, а що – ні. Відбувається розмінування і так далі. Тому, можливо, це й на краще, що ми поки нічого не знаємо– зауважила Вірлич.

Додамо, наразі надходять повідомлення, що усі домовленості щодо припинення вогню та гуманітарної місії в Олешках виконуються. Відомо, що тимчасове призупинення бойових дій для розблокування міста триватиме до вечора 1 листопада. Фактично це найбільша деескалація з 2022 року.