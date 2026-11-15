Целый год не видели хлеба и впервые обняли внука: трогательная история супругов, спасшихся из Олешков

Ніна та Анатолій, які евакуювалися з окупованих Олешків, уперше зустрілися зі своїм дворічним онуком / Фото "Радио Свобода"
Супруги из оккупированных Олешек в Херсонской области пережили голод, нехватку воды и лекарств, прежде чем смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию. После эвакуации Нину и Анатолия ждала особая встреча с родными, которой они так долго ждали.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Как супруги выживали в оккупированных Олешках?
По словам Нины и Анатолия, ситуация с продуктами в оккупированном городе была критической. Хлеба в продаже не было более года, а цены на овощи достигали нескольких тысяч гривен.
На местном рынке можно было найти лишь отдельные продукты, которые выращивали жители. В частности, килограмм огурцов или помидоров стоил около тысячи гривен, а за килограмм моркови просили две тысячи.
Из-за таких цен людям приходилось экономить буквально каждый кусочек еды.
Покупаю морковку, отрезаю чуть-чуть – и в супчик, пару квадратиков и пару полосок
Чтобы выжить, супруги сушили лободу, а остатки зерна перемалывали в муку с помощью кофемолки. Из нее готовили блины, которые распределяли на несколько приемов пищи.
Нина рассказала, что им с мужем приходилось тщательно считать даже эти скудные порции.
Говорю [мужу]: "Думай, я жадная или нет, но тебе два блина и мне два блина. Это на утро, а вот на обед и на вечер
Как супруги познакомились с семьей: смотрите видео
Как Нине и Анатолию удалось выехать из оккупированной зоны?
14 октября супругам наконец удалось покинуть оккупированные Олешки. Путь к подконтрольной Украине территории пролегал через оккупированный Скадовск и Беларусь.
После пересечения границы Нина и Анатолий воссоединились со своей семьей. Самой трогательной стала встреча с двухлетним внуком, которого они впервые смогли обнять.
Нина рассказала, что много лет работала с чужими детьми, но из-за оккупации была лишена возможности даже подержать на руках собственного внука.
Я 25 лет отдавала свою любовь чужим детям, а своего внука на руках не держала. А он говорит мне: "Буня моя, сегодня у нас будет праздничный ужин"
Несмотря на радость от возвращения к родным, Нина не может забыть людей, которые до сих пор остаются в оккупированном городе.
"Молюсь Богу за наших олешковцев, кто там остался. И плачу, плачу"
Что насчет жизни в оккупированных Олешках?
Жители оккупированных Олешек вынуждены выживать в условиях острой нехватки еды, воды и других самых необходимых вещей.
Ранее "24 Канал" рассказывал, как украинские военные помогали горожанам выживать в условиях оккупации. Из-за критической нехватки продуктов ВСУ сбрасывали людям с беспилотников пакеты с продовольствием. В них были консервы, крупы, сахар, соль и сладости.
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