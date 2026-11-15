Рік не бачили хліба та вперше обійняли онука: щемлива історія подружжя, що врятувалося з Олешків

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Як подружжя виживало в окупованих Олешках?

За словами Ніни та Анатолія, ситуація з продуктами в окупованому місті була критичною. Хліба у продажу не було понад рік, а ціни на овочі сягали кількох тисяч гривень.

На місцевому ринку можна було знайти лише окремі продукти, які вирощували жителі. Зокрема, кілограм огірків або помідорів коштував близько тисячі гривень, а за кілограм моркви просили дві тисячі.

Через такі ціни людям доводилося економити буквально кожен шматочок їжі.

Купляю морквинку, відріжу трішечки – і в супчик, пару квадратиків і пару смужечок– пригадує Ніна.

Щоб вижити, подружжя сушило лободу, а залишки зерна перемелювало на борошно за допомогою кавомолки. З нього готували млинці, які розподіляли на кілька прийомів їжі.

Ніна розповіла, що їм із чоловіком доводилося ретельно рахувати навіть ці мізерні порції.

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Кажу [чоловікові]: "Думай, я жадібна чи ні, але тобі два млинці і мені два млинці. Це на ранок, а тут на обід і на вечір– поділилася жінка.

Як подружжя зустрілося з родиною: дивіться відео

Як Ніні та Анатолію вдалося виїхати з окупації?

14 жовтня подружжю нарешті вдалося залишити окуповані Олешки. Шлях до підконтрольної Україні території пролягав через окупований Скадовськ і Білорусь.

Після перетину кордону Ніна та Анатолій возз'єдналися зі своєю родиною. Найзворушливішою стала зустріч із дворічним онуком, якого вони вперше змогли обійняти.

Ніна розповіла, що багато років працювала з чужими дітьми, але через окупацію була позбавлена можливості навіть потримати на руках власного онука.

Я 25 років віддавала свою любов чужим діткам, а свого онука на руках не тримала. А він каже до мене: "Буня моя, сьогодні в нас буде святкова вечеря"– розповіла жінка.

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Попри радість від повернення до рідних, Ніна не може забути людей, які досі залишаються в окупованому місті.

Молюся Богу за наших олешківських, хто там залишився. І плачу, плачу"– зізналася вона.

Що про життя в окупованих Олешках?

Жителі окупованих Олешків змушені виживати в умовах гострої нестачі їжі, води та інших найнеобхідніших речей.

Раніше 24 Канал розповідав, як українські військові допомагали містянам виживати в окупації. Через критичну нестачу продуктів ЗСУ скидали людям із безпілотників пакунки з харчами. У них були консерви, крупи, цукор, сіль та солодощі.