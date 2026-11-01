Эвакуация в Херсонской области: ВСУ вывезли 167 человек во время перемирия в Олешках

Среди них – уязвимые группы населения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Что известно о гуманитарной операции?

С 27 октября до вечера 1 ноября вблизи Олешек продолжается прекращение огня для эвакуации людей. К спасению гражданских лиц подключились подразделения гражданско-военного сотрудничества Группировки войск "Юг" совместно с местными властями.

Помощь была оказана жителям прифронтовых населенных пунктов вдоль Днепра, которые ежедневно страдают от российских обстрелов. Благодаря "окну безопасности" смогли выехать те, кто долгое время не имел возможности покинуть опасную зону.

Среди вывезенных людей – 22 ребенка и 21 маломобильный человек, нуждавшиеся в особом уходе. Всех граждан успешно доставили в значительно более безопасные районы Херсонской области.

Военные отметили, что эвакуация людей проходила в крайне сложных условиях.

Маршруты проходили по заминированным и разрушенным дорогам, участкам со сожженной военной техникой и гражданскими автомобилями. Все это существенно затрудняло передвижение и требовало особой осторожности и слаженных действий всех задействованных подразделений– сообщили в Генштабе.

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Украинские подразделения подчеркнули, что четко и неукоснительно соблюдают режим прекращения огня в районе проведения гуманитарной миссии.

Отметим, что около 15:00 1 ноября гражданские лица, которых ранее эвакуировали непосредственно из оккупированных Олешек, успешно в пересекли государственную границу в Украину в Черниговской области.

Напомним, что страна-агрессор устроила в городе гуманитарную катастрофу. В Олешки с конца мая 2026 года невозможно доставить никаких грузов, из-за чего местные жители столкнулись с голодом. Оставшиеся гражданские лица были вынуждены выживать без света, газа и питьевой воды.