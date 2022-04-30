Эвакуация из Попасной приостановлена при проверке безопасности маршрута для эвакуации. В то время из Лисичанска выехали 35 человек, а из Северодонецка – всего 5.
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В город привезли гуманитарные грузы
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что среди эвакуированных из Лисичанска 4 детей. Однако, к сожалению, из Северодонецка автобус выехал почти пустым – выехали всего 5 человек. Все эвакуированные выехали в Днепр.
Для оставшихся в городах привезли гуманитарные грузы. Помощь привозят в бомбоубежища.
В то же время Гайдай заявил, что эвакуация из Попасной временно приостановлена из-за обстрела автобусов.
Пока полностью не будет информации о вчерашнем происшествии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, из Попасной эвакуация будет приостановлена. На проверку безопасности маршрута требуется время,
– подчеркнул Гайдай.
Глава ОВА отметил, что, возможно, придется создавать новый эвакуационный маршрут.
Обстрел эвакуационных автобусов: главное
- Утром 30 апреля Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями была потеряна связь.
- Несмотря на постоянные обстрелы, эвакуация из Луганской области до сих пор продолжается.
- Позже один из автобусов был найден пустым, однако в нем были следы крови. Другой автобус скрылся.
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