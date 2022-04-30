Для воплощения захватнических планов, оккупанты пытаются провести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях. Об этом свидетельствуют данные Генштаба.
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На Рубежном и Попасной оккупанты не хотят останавливаться
Как сообщает Генштаб, оккупанты не планируют останавливаться на Рубежном и Попасной. В планах захватчиков еще Лиман, Славянск и Барвенково.
Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и предположительно осуществления дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково,
– говорится в сообщении Ген.
Также захватчики продолжают наносить авиаудары по "Азовстали" и блокировать наших защитников на заводе. В то же время, с защитниками города на заводе находятся мирные жители.
Ситуация в Луганской области
- Ночью оккупанты обстреливали Рубежное и Попасную. В частности, атаковали жилые дома. Кроме того, оккупанты разрушили школу в Северодонецке;
- Утром россияне расстреляли авто с волонтерами и полицейский автобус. Позже под обстрел попали и 2 эвакуационных автобуса. После этого один из автобусов был найден пустым, но со следами крови, а второй – исчез.
- Российские войска 30 апреля в очередной раз обстреляли поселок Камышеваха в Луганской области. Вражеские снаряды попали в здания школы и сельсовета.
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