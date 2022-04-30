Для втілення загарбницьких планів, окупанти намагаються провести наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках. Про це свідчать дані Генштабу.

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На Рубіжному та Попасній окупанти не хочуть зупинятися

Як повідомляє Генштаб, окупанти не планують зупинятися на Рубіжному і Попасній. У планах загарбників ще Лиман, Слов'янськ та Барвінкове.

Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Також загарбники продовжують завдавати авіаударів по "Азовсталі" та блокувати наших захисників на заводі. Водночас із захисниками міста на заводі перебувають мирні мешканці.