Евакуація з Попасної призупинена на час перевірки безпечності маршруту для евакуації. У той час з Лисичанська виїхали 35 людей, а з Сєвєродонецька – лише 5.
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У міста привезли гуманітарні вантажі
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що серед евакуйованих з Лисичанська 4 дітей. Однак, на жаль, з Сєвєродонецька автобус виїхав майже порожнім – виїхали лише 5 людей. Усі евакуйовані виїхали до Дніпра.
Для тих, хто залишився у містах, привезли гуманітарні вантажі. Допомогу привозять до бомбосховищ.
Водночас Гайдай заявив, що евакуація з Попасної тимчасово призупинена через обстріл автобусів.
Допоки повністю не буде інформації щодо вчорашньої події з обстрілом ворожою ДРГ нашого евакуаційного транспорту, з Попасної евакуація буде призупинена. На перевірку безпечності маршруту потрібен час,
– наголосив Гайдай.
Голова ОВА зазначив, що можливо доведеться створювати новий евакуаційний маршрут.
Обстріл евакуаційних автобусів: головне
- Зранку 30 квітня Сергій Гайдай повідомив, що окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній. З водіями було втрачено зв'язок.
- Попри постійні обстріли евакуація з Луганської області досі триває.
- Пізніше один із автобусів знайшли порожнім, однак у ньому були сліди крові. Інший автобус зник.
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