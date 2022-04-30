Евакуація з Попасної призупинена на час перевірки безпечності маршруту для евакуації. У той час з Лисичанська виїхали 35 людей, а з Сєвєродонецька – лише 5.

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У міста привезли гуманітарні вантажі

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що серед евакуйованих з Лисичанська 4 дітей. Однак, на жаль, з Сєвєродонецька автобус виїхав майже порожнім – виїхали лише 5 людей. Усі евакуйовані виїхали до Дніпра.

Для тих, хто залишився у містах, привезли гуманітарні вантажі. Допомогу привозять до бомбосховищ.

Водночас Гайдай заявив, що евакуація з Попасної тимчасово призупинена через обстріл автобусів.

Допоки повністю не буде інформації щодо вчорашньої події з обстрілом ворожою ДРГ нашого евакуаційного транспорту, з Попасної евакуація буде призупинена. На перевірку безпечності маршруту потрібен час,

– наголосив Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що можливо доведеться створювати новий евакуаційний маршрут.

Обстріл евакуаційних автобусів: головне

Зранку 30 квітня Сергій Гайдай повідомив, що окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній. З водіями було втрачено зв'язок.

Попри постійні обстріли евакуація з Луганської області досі триває.

Пізніше один із автобусів знайшли порожнім, однак у ньому були сліди крові. Інший автобус зник.

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