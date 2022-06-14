Что известно об обстреле 13 июня

Детальнее об эвакуации на Черниговщине рассказал 24 канала корреспондент Алексей Маслов. По его словам, официально сообщили о попадании трех вражеских ракет в Прилукском районе.

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Алексей говорит, что один из ударов был по важному объекту. К счастью, жертв среди военных или гражданских нет. Но произошли пожары из-за детонации боеприпасов .

Поэтому людей эвакуировали ради безопасности . В частности, частично эвакуировали жителей четырех сел близ Прилука:

Заезд,

Петровское,

Тихое,

Сухоставец.

Утром 14 июня люди должны возвращаться . Пока все пожары потушили, опасности для жителей нет.

Около 13:30 сообщили о звуках взрывов в Черниговской области. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут информацию подтвердил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Как часто страдает Черниговщина от обстрелов

По словам Алексея, практически ежедневно из минометов враг обстреливает приграничные районы , расположенные вдоль границ с Россией. Обычно от этого не страдает гражданская инфраструктура.

Это, вероятно, делается с целью отвлекать часть ВСУ от других территорий, в частности, Юга и Востока Украины. Также это могут быть провокации и устрашение местных жителей.

Алексей Маслов о ситуации на Черниговщине:



Кстати, российские военные сохраняют активность вблизи украинской границы в Сумской и Черниговской областях. Враг не планирует наступательных действий, но активно обстреливает мирные города – применяет артиллерию, минометы и даже авиацию.

Так, кафиры 3 июня произвели массированный обстрел приграничных территорий Украины на границе между Черниговской и Сумской областями. Враг обстреливал Украину РСЗО и минометами калибра 120 мм. В общей сложности с территории России прилетело не менее сотни вражеских ракет и мин.

В то же время, недавно в американском издании Washington Post заявили, что Россия снова начала наращивать войска и технику вблизи границы с Черниговской и Сумской областями.

Однако украинские военные подчеркивают, что ситуация контролируется . ВСУ готовы к любым сценариям развития событий.