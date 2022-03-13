Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал.
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В воскресенье, 13 марта, отправят автобусы для эвакуации людей.
Киевские направления на 13 марта
- из Бородянки в Житомир (25 автобусов для эвакуации людей будут отправлены из Песковки в Бородянку);
- из села Светильня в Бровары – через населенные пункты Плоское, Гоголев, Красиловка, Квитневое (автобусы для эвакуации людей будут отправлены из Броваров);
- из села Победа в Киев – через населенные пункты Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Недра, Садовое, Березань, Борисполь (автобусы для эвакуации людей будут отправлены из Киева).
В Министерстве внутренних дел добавили, что 13 марта пройдет эвакуация граждан с Броварщины.
Населённые пункты: Большая Дымерка, Заря, Гоголев, Красиловка, Светильник, Плоское.
Пункты сбора:
- пгт. Большая Дымерка – сельсовет, ул. Бобрицкая, 1
- с. Светильня – сквер им. Марченко
Обращение Ирины Верещук утром 13 марта: