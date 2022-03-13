Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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В воскресенье, 13 марта, отправят автобусы для эвакуации людей.

Киевские направления на 13 марта

из Бородянки в Житомир (25 автобусов для эвакуации людей будут отправлены из Песковки в Бородянку);

(25 автобусов для эвакуации людей будут отправлены из Песковки в Бородянку); из села Светильня в Бровары – через населенные пункты Плоское, Гоголев, Красиловка, Квитневое (автобусы для эвакуации людей будут отправлены из Броваров);

– через населенные пункты Плоское, Гоголев, Красиловка, Квитневое (автобусы для эвакуации людей будут отправлены из Броваров); из села Победа в Киев – через населенные пункты Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Недра, Садовое, Березань, Борисполь (автобусы для эвакуации людей будут отправлены из Киева).

В Министерстве внутренних дел добавили, что 13 марта пройдет эвакуация граждан с Броварщины.

Населённые пункты: Большая Дымерка, Заря, Гоголев, Красиловка, Светильник, Плоское.

Пункты сбора:

пгт. Большая Дымерка – сельсовет, ул. Бобрицкая, 1

с. Светильня – сквер им. Марченко

Обращение Ирины Верещук утром 13 марта: