Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

До теми Зараз у Бердянську, рухаються у напрямку Маріуполя, – Верещук про колону з гумвантажем

У неділю, 13 березня, відправлять автобуси для евакуації людей.

Київські напрямки на 13 березня

з Бородянки до Житомира (25 автобусів для евакуації людей будуть відправлені з Пісківки в Бородянку);

(25 автобусів для евакуації людей будуть відправлені з Пісківки в Бородянку); з села Світильня до Броварів – через населені пункти Плоске, Гоголів, Красилівка, Квітневе (автобуси для евакуації людей будуть відправлені з Броварів);

– через населені пункти Плоске, Гоголів, Красилівка, Квітневе (автобуси для евакуації людей будуть відправлені з Броварів); з села Перемога до Києва – через населені пункти Лук’янівка, Лукаші, Корніївка, Недра, Садове, Березань, Бориспіль (автобуси для евакуації людей будуть відправлені з Києва).

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що 13 березня відбудеться евакуація громадян із Броварщини.

Населені пункти: Велика Димерка, Заря, Гоголів, Красилівка, Світильня, Плоске.

Пункти зібрання:

смт. Велика Димерка – сільрада, вул. Бобрицька, 1

с. Світильня – сквер ім. Марченка

Звернення Ірини Верещук зранку 13 березня: