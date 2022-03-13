Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.
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У неділю, 13 березня, відправлять автобуси для евакуації людей.
Київські напрямки на 13 березня
- з Бородянки до Житомира (25 автобусів для евакуації людей будуть відправлені з Пісківки в Бородянку);
- з села Світильня до Броварів – через населені пункти Плоске, Гоголів, Красилівка, Квітневе (автобуси для евакуації людей будуть відправлені з Броварів);
- з села Перемога до Києва – через населені пункти Лук’янівка, Лукаші, Корніївка, Недра, Садове, Березань, Бориспіль (автобуси для евакуації людей будуть відправлені з Києва).
У Міністерстві внутрішніх справ додали, що 13 березня відбудеться евакуація громадян із Броварщини.
Населені пункти: Велика Димерка, Заря, Гоголів, Красилівка, Світильня, Плоске.
Пункти зібрання:
- смт. Велика Димерка – сільрада, вул. Бобрицька, 1
- с. Світильня – сквер ім. Марченка
Звернення Ірини Верещук зранку 13 березня: