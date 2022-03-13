Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук напомнила, что еще 12 марта колонна с гуманитарной помощью отправилась из Запорожья в Мариуполь, сообщает 24 канал.

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Гумпомощь все еще едет в Мариуполь

Они (колонна с гумпомощью – 24 канал) сейчас находится в Бердянске и двигается в направлении Мариуполя,

– отметила Верещук.

Она выразила искреннюю надежду, что уже вечером 13 марта будет отчитываться о результате, который будет положительным для Украины.

Верещук о доставке гумгруза в Мариуполь: смотрите видео