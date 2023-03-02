Эвакуацию машин, которые паркуют в неположенных местах, поддерживают 80% киевлян, – соцопрос
Источник:Группа "Рейтинг"
Большинство киевлян считают правильным, что городские службы Киева эвакуируют неправильно припаркованные авто.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное группой "Рейтинг".
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Около 80% киевлян одобрительно относятся к эвакуации авто, запаркованных в неположенном месте. Среди тех, кто имеет автомобиль, более 70% поддерживают эвакуацию неправильно запаркованных авто,
– говорится в сообщении "Рейтинга".
В частности, отвечая на вопрос "Как вы относитесь к эвакуации авто, припаркованных в неположенном месте", 63% респондентов ответили, что "полностью поддерживают", а еще 14% – "скорее поддерживают".
Больше всего поддерживают эвакуацию автомобилей, запаркованных в неположенных местах, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (80%). Среди респондентов в возрасте от 35 до 50 лет таких 79%, старше 50 – 72%.
Среди тех, кто имеет машину, идею эвакуации за неправильную парковку поддерживают 72% киевлян, среди тех, у кого нет автомобиля – 80%.
Исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось группой "Рейтинг" с 16 по 27 февраля методом face-to-face. Было опрошено 800 киевлян от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Эвакуацию машин, паркующих в неположенных местах, поддерживают почти 80% киевлян / Фото КГГА
Также сообщалось, что согласно опросу "Рейтинга", почти 70% киевлян удовлетворены деятельностью мэра столицы Виталия Кличко. А работу общественного транспорта одобрительно оценивают более 80% киевлян.