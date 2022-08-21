Столько времени выдержать на жаре и в напряжении и волнении может не каждый. Мэр оккупированного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров рассказал, что в очереди на выезд умерла женщина.

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Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4000 тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах,

– сказал мэр.

По его словам, в этих эвакуационных колоннах уже зафиксировано более десятка смертей украинцев. оккупанты ежедневно издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира".

"Не простим ни одной смерти, ни одной искалеченной судьбы. Верим, что каждый оккупант найдет на нашей земле только смерть", – сказал Федоров.

Как оккупанты издеваются в очередях на выезд

Эвакуация превращается в настоящий ад для наших людей. Они несколько суток стоят в очереди на выезд. К сожалению, люди из-за этого просто умирают. Туда, где стоит автомобильная колонна, просто невозможно вызвать скорую и оказать помощь человеку, которому стало плохо.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что каждый день на блокпосте в Васильевке оккупанты пропускают от 20 до 15 автомобилей, то есть до 500 человек, хотя желающих уехать гораздо больше. Отношение захватчиков к людям тоже ужасает. Они угрожают расстрелами.

Федоров также рассказывал, что недавно оккупанты на глазах у всех обратились к людям в очереди с циничным заявлением. Мол, если кто-то тяжелобольной и нужно срочно проехать, то могут расстрелять прямо на месте.

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