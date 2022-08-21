Стільки часу витримати на спеці та в напрузі й хвилюванні може не кожен. Міський голова окупованого Мелітополя на Запоріжжі Іван Федоров розповів, що в черзі на виїзд померла жінка.

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Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4000-ма тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах,

– сказав мер.

За його словами, в цих евакуаційних колонах вже зафіксували більше десятка смертей українців. Окупанти щодня знущаються над нашими людьми, які бажають втекти від "русского мира".

"Не пробачимо жодної смерті, жодної скаліченої долі. Віримо, що кожен окупант знайде на нашій землі тільки смерть", – сказав Федоров.

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Евакуація перетворюється на справжнє пекло для наших людей. Вони по декілька діб стоять у черзі на виїзд. На жаль, люди через це просто помирають. Туди, де стоїть автомобільна колона, просто неможливо викликати швидку і надати допомогу людині, якій стало погано.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що кожного дня на блокпосту у Василівці окупанти пропускають від 20 до 15 автомобілів, тобто до 500 людей, хоча охочих виїхати значно більше. Ставлення загарбників до людей також жахає. Вони погрожують розстрілами.

Федоров також розповідав, що нещодавно окупанти на очах у всіх звернулися до людей у черзі з цинічною заявою. Мовляв, якщо хтось важкохворий і треба терміново проїхати, то можуть розстріляти просто на місці.

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