Эвакуация предприятий на Западную Украину: Гетманцев сказал, кому будут отдавать приоритет

Кабмин запустил программу эвакуации частных предприятий из "горячих" точек Украины в западные области. Приоритет будут предоставлять тем, кто производит товары первой необходимости.

Однако ни одно предприятие не оставляют без внимания и всех желающих переведут на Западную Украину. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире 24 канала.

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"Их (предприятия – 24 канал) уже рады приветствовать руководители соответствующих областей. Готовят площадки и мощности", – заявил депутат.

По словам Гетманцева, перемещение будет происходить за счет государства. Всю логистику власть берет на себя, чтобы только те предприятия, которые не работают из-за войны, могли возобновить работу и через некоторое время платить налоги в госбюджет.

Как можно подать заявку

Владелец или менеджер предприятия, которое хочет работать на западе Украины, может заполнить анкету. Другой способ – напрямую обратиться в Минэкономики и подать заявку.

Бесспорно, приоритет будут предоставлять тем предприятиям, которые производят товары первой необходимости. Однако ни одно не оставляют без внимания,

– подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев рассказал детали эвакуации предприятий на Западную Украину: смотрите видео

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