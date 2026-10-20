О подробностях этой миссии и ее значении в эфире 24 Канала рассказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Новая эра спасения и активная защита дронов

По его словам, когда обычная авиация и вертолеты бессильны из-за высокой опасности, именно БПЛА становятся последним шансом на спасение. Он добавил, что подобного применения БПЛА мир еще не видел.

Военный подчеркнул, что история всегда определялась жесткой борьбой за ресурсы и существование, поэтому Украина должна демонстрировать силу благодаря инновациям.

Если посмотреть, какая была жизнь раньше, мы увидим, что мир всегда был жестким. Мир всегда воевал за жизненное пространство, за ресурсы, за возможность быть самим собой. Поэтому мы должны честно и откровенно признать, что мир – это лишь короткий период между войнами,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Он добавил, что в суровых реалиях слабых притесняют, а технологические решения на передовой доказывают мощь страны.

Кроме того, инженеры и военные уже разрабатывают решения для противодействия дроновым угрозам противника во время спасательных рейсов.

Я более чем убежден, что в течение следующего полугода мы гарантированно увидим активную защиту, которая сделает более безопасной эвакуацию как на роботизированных наземных комплексах, так и с помощью соответствующих тяжелых беспилотников,

– заявил Федоренко.

В заключение он призвал украинцев продолжать регулярно оказывать финансовую поддержку Силам обороны, ведь каждый вклад гарантирует безопасность семей.

Воздушная операция вместо наземного робота

Ранее украинские военные успешно эвакуировали раненого с фронта с помощью тяжелого гексакоптера, когда проезд наземной техники был заблокирован минами и вражескими беспилотниками.

Из-за минных заграждений и постоянной угрозы со стороны российских дронов наземная эвакуация была невозможна. Поэтому бойцы 92-й штурмовой бригады совместно с другими подразделениями переоборудовали украинский дрон-бомбардировщик для транспортировки человека.