Про деталі цієї місії та її значення в ефірі 24 Каналу розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Нова ера порятунку та активний захист дронів

За його словами, коли звичайна авіація та вертольоти безсилі через високу небезпеку, саме безпілотні апарати стають останнім шансом на порятунок. Він додав, що подібного застосування БпЛА світ іще не бачив.

Військовий наголосив, що історія завжди визначалася жорсткою боротьбою за ресурси та існування, тому Україна має демонструвати силу завдяки інноваціям.

Якщо подивитися, яке життя було раніше, ми побачимо, що світ завжди був жорсткий. Світ завжди воював за життєвий простір, за ресурс, за можливість бути ідентичним. Тому ми мусимо сказати собі чесно і відверто, що мир – це лише короткий період між війнами,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Він додав, що у жорстких реаліях слабких утискають, а технологічні рішення на передовій доводять міць країни.

Окрім цього, інженери та військові вже розробляють рішення для протидії дроновим загрозам супротивника під час рятувальних рейсів.

Я більш ніж переконаний, що протягом наступних пів року ми гарантовано побачимо активний захист, який зробить більш безпечною евакуацію як на роботизованих наземних комплексах, так і відповідно важкими безпілотниками,

– заявив Федоренко.

Наостанок він закликав українців продовжувати регулярну фінансову підтримку Сил оборони, адже кожен внесок гарантує безпеку родин.

Повітряна операція замість наземного робота

Раніше українські оборонці успішно евакуювали пораненого з фронту важким гексакоптером, коли проїзд наземної техніки був заблокований мінами та ворожими безпілотниками.

Через мінування та постійну загрозу російських дронів наземна евакуація була неможливою. Тому бійці 92-ї штурмової бригади спільно з іншими підрозділами переобладнали український дрон-бомбардувальник для транспортування людини.