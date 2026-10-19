Про успішну евакуацію повідомила рота безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади. Для порятунку піхотинця 30-ї окремої механізованої бригади використали важкий гексакоптер української компанії Gurzuf Defence. Апарат спеціально підготували до польоту з людиною, провели випробування та організували евакуацію за участі кількох військових підрозділів. Пораненого вдалося врятувати, зараз він проходить лікування та реабілітацію.

Чому пораненого не змогли вивезти наземним роботом

Піхотинець 30-ї бригади зазнав поранення, перебуваючи на бойовій позиції. Звичайний евакуаційний транспорт не міг безпечно дістатися до нього, а маршрут для наземного роботизованого комплексу перекривали заміновані ділянки. До того ж над місцевістю активно працювали російські безпілотники.

Наземні роботи вже допомагають вивозити поранених із передової. Зокрема, Мілітарі 24 розповідав, як НРК "Змій" забрав важкопораненого бійця під вогнем, витримавши обстріли та атаку FPV. Однак навіть така техніка залежить від прохідності маршруту, а подекуди безпечного шляху землею взагалі немає.

Тоді фахівці роти безпілотних наземних систем 92-ї бригади запропонували перевезти пораненого повітрям. Для цього вони залучили важкий шестироторний дрон, який зазвичай використовують як бомбардувальник.

Як важкий гексакоптер пристосували для перевезення людини

Дрон надала компанія Gurzuf Defence безплатно. Разом із виробником військові підготували його до нетипового завдання: на відміну від боєприпасу чи іншого вантажу, транспортування людини потребує особливої стійкості польоту та контролю розгойдування.

За словами військових, фахівці впровадили технічні рішення, завдяки яким гексакоптер міг підіймати й перевозити пораненого без перевертання та надмірних коливань. Перед місією апарат випробували на майданчиках виробника. Подробиць конструктивних змін, вантажопідйомності чи способу кріплення людини підрозділ не розкриває.

Операцію спланували за участі 92-ї окремої штурмової, 30-ї та 14-ї окремих механізованих бригад, 10-го армійського корпусу й Gurzuf Defence. Безпосередньо керував гексакоптером оператор БпЛА 30-ї бригади.

"Це історична подія, як мінімум для нашого підрозділу точно", - зазначив командир відділення та програміст роти безпілотних наземних систем 92-ї бригади з позивним "Напалм".

Чи стане евакуація повітряними дронами звичайною практикою

Підрозділ називає місію першою у світі повітряною евакуацією пораненого безпосередньо з лінії фронту за допомогою безпілотника. Незалежно підтвердити абсолютну світову першість складно, проте військові продемонстрували практичне застосування важкого дрона там, де не вдалося використати наземну техніку.

До цього українські розробники переважно пропонували наземні евакуаційні платформи. Наприклад, Мілітарі 24 писав про "Мураху CaseEvak" із броньованою медичною капсулою. Інший приклад - робот VARKHAN, створений для логістики та транспортування поранених. Повітряний спосіб не замінює цих рішень, але може доповнити їх, коли маршрут по землі недоступний.

Водночас використання важких дронів для транспортування людей потребує окремих перевірок надійності, стійкості та безпеки. Такі апарати залишаються вразливими до ворожого вогню, а пошкодження чи втрата керування під час польоту створюють додаткову загрозу для пораненого.

Раніше Мілітарі 24 показував, як військові евакуюють побратимів за допомогою наземних роботів. Нова операція розширює цей досвід: у ситуації, коли підійти до пораненого не вдалося навіть НРК, його змогли забрати повітрям.