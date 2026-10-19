Об успешной эвакуации сообщила рота беспилотных наземных систем 92-й отдельной штурмовой бригады. Для спасения пехотинца 30-й отдельной механизированной бригады использовался тяжелый гексакоптер украинской компании Gurzuf Defence. Аппарат специально подготовили к полету с человеком, провели испытания и организовали эвакуацию с участием нескольких воинских подразделений. Раненого удалось спасти, сейчас он проходит лечение и реабилитацию.

Почему раненого не смогли вывезти с помощью наземного робота

Пехотинец 30-й бригады получил ранение, находясь на боевой позиции. Обычный эвакуационный транспорт не мог безопасно добраться до него, а маршрут для наземного роботизированного комплекса перекрывали заминированные участки. К тому же над местностью активно работали российские беспилотники.

Наземные роботы уже помогают вывозить раненых с передовой. В частности, "Милитари 24" рассказал, как НРК "Змей" взял тяжелораненого бойца под огнем, выдержав обстрелы и атаку FPV. Однако даже такая техника зависит от проходимости маршрута, а порой безопасного пути по земле вообще нет.

Тогда специалисты роты беспилотных наземных систем 92-й бригады предложили перевезти раненого по воздуху. Для этого они задействовали тяжелый шестироторный дрон, который обычно используют в качестве бомбардировщика.

Как тяжелый гексакоптер приспособили для перевозки человека

Дрон бесплатно предоставила компания Gurzuf Defence. Совместно с производителем военные подготовили его к нестандартной задаче: в отличие от боеприпасов или другого груза, транспортировка человека требует особой устойчивости полета и контроля раскачивания.

По словам военных, специалисты внедрили технические решения, благодаря которым гексакоптер мог поднимать и перевозить раненого без опрокидывания и чрезмерных колебаний. Перед миссией аппарат испытали на площадках производителя. Подробностей о конструктивных изменениях, грузоподъемности или способе крепления человека подразделение не раскрывает.

Операция была спланирована при участии 92-й отдельной штурмовой, 30-й и 14-й отдельных механизированных бригад, 10-го армейского корпуса и компании Gurzuf Defence. Непосредственно управлял гексакоптером оператор БПЛА 30-й бригады.

"Это историческое событие, как минимум для нашего подразделения точно", – отметил командир отделения и программист роты беспилотных наземных систем 92-й бригады с позывным "Напалм".

Станет ли эвакуация с помощью воздушных дронов обычной практикой

Подразделение называет эту миссию первой в мире воздушной эвакуацией раненого непосредственно с линии фронта с помощью беспилотника. Независимо подтвердить абсолютное мировое первенство сложно, однако военные продемонстрировали практическое применение тяжелого дрона там, где не удалось использовать наземную технику.

До этого украинские разработчики преимущественно предлагали наземные эвакуационные платформы. Например, "Милитари 24" писал о "Мурахе CaseEvak" с бронированной медицинской капсулой. Другой пример – робот VARKHAN, созданный для логистики и транспортировки раненых. Воздушный способ не заменяет эти решения, но может дополнить их, когда маршрут по земле недоступен.

В то же время использование тяжелых дронов для транспортировки людей требует отдельных проверок надежности, устойчивости и безопасности. Такие аппараты остаются уязвимыми для вражеского огня, а повреждение или потеря управления во время полета создают дополнительную угрозу для раненого.

Ранее "Милитари 24" показал, как военные эвакуируют своих сослуживцев с помощью наземных роботов. Новая операция расширяет этот опыт: в ситуации, когда подойти к раненому не удалось даже НРК, его смогли эвакуировать по воздуху.