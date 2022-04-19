Эвакуация раненых: в Украине впервые использовали "летучий госпиталь" военных Германии

Минздрав Украины вместе с Еврокомиссией отправляют украинцев, пострадавших в результате агрессии России, на лечение за границу с помощью "летучего госпиталя" из Германии.

Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер. Такую информацию сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Сегодня, 19 апреля, Минздрав сообщил, что эвакуировать будут как взрослых, так и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и другими заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно.

Эвакуация раненых украинцев за границу / фото Минздрав Украины

Для эвакуации по маршруту "Львов – Жешув – Кельн" впервые был задействован "летучий госпиталь", являющийся специальным медицинским авиарейсом Luftwaffe Вооруженных сил Германии,

– рассказали в Минздраве Украины.

По данным министерства, на борту госпиталя находятся шесть модулей интенсивной терапии до 38 мест для людей с менее серьезными травмами или 56 мест для раненых. Также отмечается, что борт оснащен системами искусственной вентиляции лёгких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативным ультразвуковым аппаратом.

25 врачей и медицинских сестер на борту / фото Минздрав Украины

Среди медицинского состава на борту присутствуют 25 врачей и медицинских сестер, которые во время полета будут ухаживать за пациентами.

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