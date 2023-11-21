Сначала сообщалось о по меньшей мере 8 случаях "минировок". Впоследствии местные СМИ уточнили, что речь идет о всех школах города.
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Кроме того, в департаменте образования и науки заявили, что по их электронному адресу поступило сообщение от "российского террориста", который якобы заминировал все школы в городе.
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Отмечают, что в настоящее время взрывотехники в усиленном режиме работают в разных учебных заведениях.
Во Франковске "заминировали" университеты
Кроме того, о "минировании" сообщили и в двух университетах во Франковске.
Речь об Университете Короля Даниила и Ивано-Франковском национальном техническом университете тафты и газа, об этом сообщает Суспильне со ссылкой на руководителя сектора коммуникации полиции области Андрей Яцкив.
На местах тоже работают следственно-оперативные группы.
Фейковые минирования: последние новости
Только вчера, 20 ноября, о якобы заминировании всех школ сообщали на Сумщине и в Кривом Роге на Днепропетровщине.
К слову, сообщения о "заминировании" школ в Украине участились. Подобные сообщения могут являться частью крупных российских информационно-психологических операций, направленных на дестабилизацию эмоционального состояния населения, распространение паники.