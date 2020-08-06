Несколько десятков людей эвакуируют из итальянских Альп. Все потому, что из-за аномальной жары вблизи самого высокого шпиля Западной Европы – горы Монблан – начала таять большая глыба льда.

Следовательно, эвакуация происходит неподалеку от французской границы. Об этом пишет Le Parisien. Там подчеркивают: речь идет о глыбе льда размером в 500 тысяч кубических метров.

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В сентябре и октябре 2019 года в Италии уже переживали из-за возможного обвала этого ледника. Правда, на вдвое меньшем участке.

Глыба льда расположена возле вершины Гранд-Жорас, которая в свою очередь размещена в массиве Монблана, как раз на итало-французской границе.

Расположение Гранд-Жорас и Монблана: карта

Это интересно! Северная стена вершины Гранд-Жорас является одной из самых сложных для подъема альпинистов в Альпах. Вершина имеет шесть пиков, расположенных на гребне протяженностью около 1 километра.

Под угрозой оказались территории итальянского муниципалитета Курмайор. Там уже закрыли несколько дорог, которые ведут в долину Валь-Феррет.

Что известно об эвакуации на итальянской стороне:

В районе той же долины Валь-Феррет 30 домов с почти 70 людьми подпадают под эвакуацию.

Речь идет о 15 жителях и более 50 туристах.

Эвакуация продолжается с утра 6 августа. Ее проводит полиция и спасатели.

Тем временем в регионе в течение следующих 3 дней синоптики прогнозируют сильную жару.