Из итальянских Альп эвакуируют отдыхающих: что случилось и при чем здесь Монблан
Несколько десятков людей эвакуируют из итальянских Альп. Все потому, что из-за аномальной жары вблизи самого высокого шпиля Западной Европы – горы Монблан – начала таять большая глыба льда.
Следовательно, эвакуация происходит неподалеку от французской границы. Об этом пишет Le Parisien. Там подчеркивают: речь идет о глыбе льда размером в 500 тысяч кубических метров.
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В сентябре и октябре 2019 года в Италии уже переживали из-за возможного обвала этого ледника. Правда, на вдвое меньшем участке.
Глыба льда расположена возле вершины Гранд-Жорас, которая в свою очередь размещена в массиве Монблана, как раз на итало-французской границе.
Расположение Гранд-Жорас и Монблана: карта
Под угрозой оказались территории итальянского муниципалитета Курмайор. Там уже закрыли несколько дорог, которые ведут в долину Валь-Феррет.
Что известно об эвакуации на итальянской стороне:
- В районе той же долины Валь-Феррет 30 домов с почти 70 людьми подпадают под эвакуацию.
- Речь идет о 15 жителях и более 50 туристах.
- Эвакуация продолжается с утра 6 августа. Ее проводит полиция и спасатели.
Тем временем в регионе в течение следующих 3 дней синоптики прогнозируют сильную жару.