В Альпах на территории Швейцарии потерпел крушение небольшой туристический самолет. В результате погибли четыре человека.

Авария произошла в 12.25 25 июля в районе Глетшершпитце, в муниципалитете Блаттен, что в Швейцарии, сообщает ANSA.

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Небольшой туристический самолет разбился в швейцарских Альпах. Погибли четыре человека, находившиеся на борту,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертвами аварии стали двое граждан Швейцарии в возрасте 66 и 50 лет и двое австрийцев в возрасте 50 и 46 лет.

Правоохранители начали расследовать трагический инцидент.

В швейцарских Альпах разбился самолет: смотрите карту