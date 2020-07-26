В Альпах на території Швейцарії зазнав аварії невеликий туристичний літак. У результаті загинули чотири людини.

Аварія трапилася о 12.25 25 липня в районі Глетшершпітце, в муніципалітеті Блаттен, що у Швейцарії, повідомляє ANSA.

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Невеликий туристичний літак розбився у швейцарських Альпах. Загинули четверо людей, які перебували на борту,

– йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертвами аварії стали двоє громадян Швейцарії віком 66 та 50 років та двоє австрійців віком 50 та 46 років.

Правоохоронці почали розслідувати трагічний інцидент.

У швейцарських Альпах розбився літа: дивіться карту