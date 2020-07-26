Літак впав на будинок в штаті Юта / Фото Fox News

Літак Piper PA-32, на борту якого були шість людей, впав на будинок у місті Вест-Джордан (штат Юта, США). У будинку теж начебто був щонайменше один чоловік. Є постраждалі, можливо – загиблі.