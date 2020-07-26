Літак впав на будинок в Юті у США, є постраждалі, можливо й загиблі: фото та відео
Літак Piper PA-32, на борту якого були шість людей, впав на будинок у місті Вест-Джордан (штат Юта, США). У будинку теж начебто був щонайменше один чоловік. Є постраждалі, можливо – загиблі.
Про падіння невеликого літака в Юті та його наслідки розповіли на телеканалі Fox News.
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Наразі від влади така інформація – вкрай коротка:
- Постраждалі точно є (начебто чоловік у будинку і декілька людей на борту літака Piper PA-32),
- А можуть бути й загиблі.
В результаті аварії, як відомо, загорівся щонайменше один будинок, ще три будинки – пошкоджені.
Більше обіцяють розповісти згодом.
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Пожежа в будинку, на який впав літак / Фото з соцмереж
Юта, пожежні автомобілі та "швидкі" їдуть до будинку, на який впав літак / Фото Fox News
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