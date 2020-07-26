Самолет упал на дом в штате Юта / Фото Fox News

Самолет Piper PA-32, на борту которого были шесть человек, упал на дом в городе Уэст-Джордан (штат Юта, США). В доме тоже якобы был по меньшей мере один человек. Есть пострадавшие, возможно – погибшие.