Самолет упал на дом в Юте в США, есть пострадавшие, возможно и погибшие: фото и видео
Самолет Piper PA-32, на борту которого были шесть человек, упал на дом в городе Уэст-Джордан (штат Юта, США). В доме тоже якобы был по меньшей мере один человек. Есть пострадавшие, возможно – погибшие.
О падении небольшого самолета в Юте и его последствиях рассказали на телеканале Fox News.
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Сейчас от власти такая информация – крайне краткая:
- Пострадавшие точно есть (якобы мужчина в доме и несколько человек на борту самолета Piper PA-32),
- А могут быть и погибшие.
В результате аварии, как известно, загорелся меньшей мере один дом, еще три дома – повреждены.
Более обещают рассказать позже.
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Пожар в доме, на который упал самолет / Фото из соцсетей
Юта, пожарные автомобили и "скорые" едут в доме, на который упал самолет / Фото Fox News
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