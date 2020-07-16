В провинции Турции в ночь на 16 июля разбился самолет Службы безопасности. В общем семь человек погибли во время авиакатастрофы, двое из них были пилотами самолета.

Детали авиакатастрофы

Авария турецкого самолета произошла в провинции Ван 16 июля примерно в 3:00. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу, передает телеканал NTV.

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Борт выполнял разведывательную миссию в провинциях Хяккари и Ван, что у границы с Ираном и Иракским Курдистаном. Но уже поздно вечером самолет исчез с радаров.

Летательный аппарат разведки вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен 15 июля в 18:34, после выполнения своих обязанностей и выхода на связь с аэропортом Ван Ферит Мелен для снижения, сигнал на радаре и связь была потеряна,

– говорится в сообщении.

В результате аварии погибли пять сотрудников полиции и двое пилотов. Точные причины аварии не сообщаются, следствие продолжается.

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Провинция Ван, где произошла авиакатастрофа: карта