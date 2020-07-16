У провінції Туреччини у ніч на 16 липня розбився літак Служби безпеки. Загалом семеро людей загинули під час авіакатастрофи, двоє з них були пілотами літака.

Деталі авіакатастрофи

Аварія турецького літака сталася у провінції Ван 16 липня приблизно о 3:00. Про це повідомив міністр внутрішніх справ республіки Сулейман Сойлу, передає телеканал NTV.

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Борт виконував розвідувальну місію у провінціях Хяккарі і Ван, що біля кордону з Іраном і Іракським Курдистаном. Але вже пізно ввечері літак зник з радарів.

Літальний апарат розвідки вилетів з аеропорту Ван Феріт Мелен 15 липня о 18:34, після виконання своїх обов'язків і виходу на зв'язок з аеропортом Ван Феріт Мелен для зниження, сигнал на радарі і зв'язок було втрачено,

– мовиться у повідомленні.

У результаті аварії загинули п'ятеро співробітників поліції та двоє пілотів. Точні причини аварії не повідомляють, слідство триває.

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Провінція Ван, де трапилася авіакатастрофа: карта