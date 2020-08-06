З італійських Альп евакуйовують відпочивальників: що трапилось і до чого тут Монблан
Декілька десятків людей евакуйовують з італійських Альп. Все тому, що через аномальну спеку поблизу найвищого шпилю Західної Європи – гори Монблан – почала танути велика брила льоду.
Відтак, евакуація відбувається неподалік від французького кордону. Про це пише Le Parisien. Там наголошують: йдеться про брилу люду розміром у 500 тисяч метрів кубічних.
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У вересні та жовтні 2019 року в Італії вже переймалися через можливий обвал цього льодовика. Щоправда, на удвічі меншій ділянці.
Брила льоду розташована біля вершини Гранд-Жорас, яка своєю чергою розміщена у масиві Монблану, якраз на італо-французькому кордоні.
Розташування Гранд-Жорас і Монблану: карта
Під загрозою опинилися території італійського муніципалітету Курмайор. Там вже закрили кілька доріг, які ведуть до долини Валь-Феррет.
Що відомо про евакуацію на італійському боці:
- У районі тієї ж таки долини Валь-Феррет 30 будинків із майже 70 людьми підпадають під евакуацію.
- Йдеться про 15 жителів та понад 50 туристів.
- Евакуація триває від ранку 6 серпня. Її проводить поліція та рятувальники.
Тим часом в регіоні протягом наступних 3 днів синоптики прогнозують сильну спеку.