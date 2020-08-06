Декілька десятків людей евакуйовують з італійських Альп. Все тому, що через аномальну спеку поблизу найвищого шпилю Західної Європи – гори Монблан – почала танути велика брила льоду.

Відтак, евакуація відбувається неподалік від французького кордону. Про це пише Le Parisien. Там наголошують: йдеться про брилу люду розміром у 500 тисяч метрів кубічних.

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У вересні та жовтні 2019 року в Італії вже переймалися через можливий обвал цього льодовика. Щоправда, на удвічі меншій ділянці.

Брила льоду розташована біля вершини Гранд-Жорас, яка своєю чергою розміщена у масиві Монблану, якраз на італо-французькому кордоні.

Розташування Гранд-Жорас і Монблану: карта

Це цікаво! Північна стіна вершини Гранд-Жорас є однією з найскладніших для підйому альпіністів в Альпах. Вершина має шість піків, що розташовані на гребені протяжністю близько 1 кілометра.

Під загрозою опинилися території італійського муніципалітету Курмайор. Там вже закрили кілька доріг, які ведуть до долини Валь-Феррет.

Що відомо про евакуацію на італійському боці:

У районі тієї ж таки долини Валь-Феррет 30 будинків із майже 70 людьми підпадають під евакуацію.

Йдеться про 15 жителів та понад 50 туристів.

Евакуація триває від ранку 6 серпня. Її проводить поліція та рятувальники.

Тим часом в регіоні протягом наступних 3 днів синоптики прогнозують сильну спеку.