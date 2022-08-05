Так, объездная дорога неподалеку от Каменского Васильевского района, спасшая тысячи людей от войны, после дождей превращается в настоящую ловушку. Люди во время эвакуации буквально застревают там, поэтому сотрудникам ГСЧС приходится использовать спецтехнику.

Читайте также Обязательная эвакуация из Донбасса: все, что нужно знать

Спасатели постоянно патрулируют

Дожди превратили плодородный украинский чернозем в настоящую ловушку для автомобилей. Именно поэтому спасатели ГСЧС оказывают помощь на этом промежутке пути в режиме нон-стоп,

– отмечают в ГСЧС.

Только 4 августа спасателям нужно было вытаскивать из болота десятки транспортных средств на этом отрезке пути. Речь идет о 17 грузовиках, 30 автобусах и микроавтобусах. Для спасения некоторых из грузовиков сотрудники ГСЧС использовали сразу две машины спецтехники.

Кроме того, спасатели занимались сопровождением 80 легковых автомобилей. Только убедившись, что машина выехала на твердое покрытие, операцию сотрудники ГСЧС останавливали.

Как сотрудники ГСЧС спасают людей от оккупации: смотрите видео

Работа не прекращается несмотря на обстрелы

Заметим, что спасатели работают рискуя собственными жизнями. На месте они находятся в режиме 24/7, и это находится под постоянными обстрелами со стороны врага. На этом отрезке дороги стоят две единицы техники, а также 8 сотрудников ГСЧС.

Напомним, что в Донецкой области продолжается обязательная эвакуация. Общественный деятель и спикер InformNapalm Михаил Макарук объяснил, почему соответствующее решение государства правильно . Он отметил, что оно поможет избежать эпизодов, которые произошли в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске.

Достойно внимания – оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья: смотрите видео