Пролил свет на ситуацию с эвакуацией из Сектора Газы посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона. По его словам, все из-за единого пункта пропуска.

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Почему эвакуация из Сектора Газа не началась

Смотрите, к сожалению, эвакуация не началась, поскольку единственный пункт пропуска на Египет – Рафах – остается закрытым. И влияния мы на это не имеем, как не имеют другие посольства. То есть речь о том, что ни одно из посольств европейских стран, Соединенные Штаты не эвакуировали ни одного своего гражданина,

– отметил он.

Он добавил, что общался перед эфиром с исполняющим обязанности посла США. Он рассказал, что не эвакуированы не только граждане, но и сотрудники посольства, работавшие в Газе.

По словам посла, "проблема для всех одинакова". Он добавил, что для эвакуации все готово. Также на связи сотрудники посольства в Египте, в любое время готовые встретить украинцев, которые выберутся из Сектора Газа.

В то же время он отметил, что проблема состоит в том, что происходит фактически пинг-понг между ХАМАС и Египтом. Последний говорит, что ХАМАС не выпускает со стороны сектора Газа, а боевики говорят, что это египтяне не пускают никого. Пока неизвестно, кто говорит правду.

Посол отметил остроту вопроса эвакуации. Ведь когда будут проводить наземную операцию, то могут пострадать многие, в том числе украинцы. Собственно, к сожалению, это уже происходит. Ведь в результате атаки ХАМАС на Израиль несколько граждан нашей страны погибли.

Украина организовала эвакуационный рейс из Израиля

Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, "довоенной", условно говоря, на Румынию на субботу,

– подчеркнул Корнийчук.

По его словам, наше государство будет планировать второй эвакуационный рейс. Очевидно, в воскресенье. Корнийчук добавил, что около тысячи украинцев желают уехать из Израиля.