В интервью 24 канала мужчина, который из-за агрессии россии уже второй раз поменял дом в Украине, рассказал о важности эвакуации. Он отметил, что следует пользоваться хоть малейшим шансом спастись.

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Следует дать военным выполнять свою работу

Вячеслав Ким подчеркнул, что при наличии малейшей возможности спастись, ею необходимо воспользоваться. Волонтер добавил, что возможность вернуться домой всегда появится. Но следует понимать, что дом уже не будет иметь никакого значения, если его жителей убьют российские военные.

Поэтому первое, что должен сделать человек, который любит свою страну, это уехать и дать возможность войскам сделать то, что они должны сделать – освободить территорию от этой сволочи,

– подчеркнул Ким.

В то же время, он обратился к тем, кто сейчас находится во временной оккупации. Волонтер подчеркнул, что Украина их ни в коем случае не бросила. И что их освободят от лап врага, а территории – обязательно вернут.

Из Красногоровки продолжают эвакуировать пожилых людей

18 августа в сеть выложили видео, на котором можно увидеть процесс эвакуации жителей Красногоровки Донецкой области. Им занимался экипаж полиции "Белый ангел".

В ролике можно увидеть трогательный момент, когда правоохранители спасают нескольких пожилых людей. Последним приходится покидать свои дома из-за врага, который ежедневно обстреливает их населенный пункт, и не планирует останавливаться.

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