До 2014 года Вячеслав жил в Докучаевске Донецкой области. российская армия заставила мужчину покинуть то, над чем он всю жизнь работал, и уехать в Херсон. А в 2022 году – уже из Херсона во Львов. Историю украинца читайте в рамках проекта СВОИ 24 канала.

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Родители Вячеслава переехали в Украину еще при советском союзе. Их род с Дальнего Востока был репрессирован в Казахстан. Вячеслав родился уже в Украине.

Пускать корни в Херсоне не хотел: Вячеслав верил в освобождение Донецкой области

Какова была ваша жизнь до начала российского вторжения в 2014 году?

Наш город до 2014 году был очень комфортным. Даже люди из Донецка переезжали и покупали себе квартиры или дома в Докучаевске. У нас была хорошо развитая инфраструктура, зоопарк, достопримечательности. Но это все просто ушло в никуда. Никакого комфорта и развития после вторжения россии в моем городе не осталось.

Отметим, что Докучаевск находится между Донецком и Мариуполем, то есть до 2022 года он был практически на линии разграничения. Жители, оставшиеся жить в оккупации, практически каждый день на протяжении 8 лет слышали звуки обстрелов.

От того Докучаевска, в котором жил Вячеслав, уже ничего не осталось. Большинство из 25-тысячного населения уехали, остались пенсионеры. В конце марта россияне создали в городе "фильтрационный лагерь" для жителей Мариуполя.



Докучаевский зоопарк до начала войны / Фото I go to World

Увидев, что россия масштабно и планомерно захватывает Донбасс, в мае я, моя гражданская жена, сын и дочь уехали. Не сразу, это постепенно происходило, но оставаться там уже нельзя было.

Было очень тяжело покинуть свой дом. Это была наша маленькая родина. Отдавать свой дом тому, кто пришел его украсть, мне, как мужчине, было очень трудно.

– признался Вячеслав.

Жена возвращалась периодически в город, потому что у нее там мать осталась, родительский дом. Это память. Полностью мы все переехали в начале 2015 года. В Херсоне пришлось все начинать сначала – искать работу, думать о бизнесе. При этом я тогда еще волонтерством начал заниматься – помогал военным, которые были в АТО.

За 8 лет жизни в Херсоне успели там обустроиться?

Нет, как-то даже и не обжились. Жилье было арендованное. У нас оставалась надежда, что все вернется, что ВСУ вернутся в наш город, а мы домой. Очень сильно пускать корни мы не хотели,

– рассказал мужчина.

Сначала я работал на частном предприятии, которое специализировалось на металлоконструкциях, черном металле, металлоизделиях. Жена устроилась в строительную компанию.

Уже со временем я открыл собственный бизнес. Сначала это была продажа металла, а затем солнечных батарей, которые мы и монтировали. Но снова пришла война…

О полномасштабной войне узнал от друга из Южной Кореи

Каким у вас было 24 февраля? Что помните из того дня?

Мы как раз за 5 – 6 дней до этого приехали в Ирпень по работе. Сын с невесткой были в Херсоне. Около 5 часов утра на телефон пришло сообщение от друга из Южной Кореи. Он написал, что в Украине началась война, что бомбят Харьков, Днепр, Херсон, а по всему Донецкому направлению пошли в атаку россияне. Мы сначала не поверили. А потом я открыл окно в квартире и услышал грохот со стороны Гостомеля. Тогда мы увидели то же, что видели в 2014 году.

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То есть ваш друг в Корее раньше узнал о войне?

Да-да, у них там другой часовой пояс – разница 6 часов. Он увидел новости и написал нам, потому что мы спали. Я проснулся от его сообщения, а потом уже прочел новости в интернете.

24 февраля семья не паниковала, потому что начало войны уже видела раньше

Что тогда происходило в Ирпене? Вам было страшно?

Мы слышали, как стреляли по Ирпеню и Гостомелю. Слышали, как наши военные взорвали мост, чтобы россияне не пошли на Киев. Мы все это слышали, но очень спокойны по сравнению с другими людьми. Мы это уже видели в 2014 году. Мы знали, что такое разрыв снарядов. Поэтому были какие-то хладнокровные и собранные,

– вспомнил Вячеслав.

При этом Вячеслав не думал, что война будет полномасштабной, а враг пойдет в наступление по разным направлениям. Никто не мог представить, что россияне так нагло и беззастенчиво полезут на нашу землю.

Я не думал, что будут стрелять по Киеву, Житомиру, Чернигову, Запорожью – повсюду. Мы считали, что оккупанты пойдут с Донецка и Луганска, но отнюдь не со всех сторон. Оказалось, что россия развязала циничную и вероломную войну.

Когда мы поняли, что нашим военным придется временно отойти, решили, что надо уезжать. Это было 27 февраля, перед тем к нам приехала дочь, работавшая в ГСЧС в Мариуполе.

А как она выбралась из города?

Они с парнем уехали из Мариуполя на второй день войны. Там все быстро началось. К счастью, они нормально уехали, но совсем впритык – российские войска уже заходили в город.



Разрушенный россиянами Мариуполь / Фото Anadolu Agency

Выехали из Ирпеня, а через 4 часа туда зашли вражеские войска

Как вы ехали из Ирпеня? Там еще не было российских военных?

К счастью, нет. Мы ехали еще через наши блокпосты. Успели за 4 – 5 часов до того, как в Ирпень вошли российские войска. Квартира, которую мы арендовали, сейчас стоит, но на крышу дома снаряд залетел. Вообще много домов в этом районе пострадали.



Дом в Ирпене, пострадавший от российских обстрелов / Фото Богданы Гайворонской

Почему решили поехать именно во Львов?

Я отправлял семью за границу, потому мы ехали через Львов, а я там и остался. Дочь, кстати, уже вернулась. Не смогла без любимой работы. Во Львове она устроилась диспетчером в ГСЧС. Ей здесь очень нравится,

– рассказал мужчина.

Мужчина волонтерит во Львове, но готов ехать куда угодно, чтобы помогать людям

А я во Львове постоянно волонтерю. У нас есть общественная организация этнических корейцев Украины "Асадаль". Здесь мы подписали меморандум о сотрудничестве с ОО "Рокада", которая сотрудничает с ЮНИСЕФ и ООН. Они помогают людям психологически, а мы – гуманитарно.

Наша ОО арендовала во Львове помещение. Я все время помогаю переселенцам и военным. Считаю, что каждый, у кого есть возможность, должен помогать другим.

Мы помогаем повсюду, где зовут. Даем еду и лекарства пожилым людям, детям, помогаем больницам.



Вячеслав вместе с друзьями волонтерит во Львове / Фото Вячеслава Кима

Как вам Львов? Планируете здесь остаться?

Город – прекрасный, мне очень нравится. Не заметил какую-то существенную разницу, ведь это – Украина. Я все время в работе, времени вообще нет. Если потребуется на другом направлении, то, возможно, придется переехать на Юг или на Восток. Может, там нужно будет людям помогать.

Вячеслав не сосредоточен на том, чтобы обустраивать свою жизнь. Он считает, что сейчас основное – приближать победу и помогать людям. Когда ВСУ начнут освобождать населенные пункты, мужчина готов ехать в новый город, чтобы там помогать населению.

Надо идти в Крым, выгонять россиян из Херсона, Донбасса.

Кто-нибудь из ваших родственников или друзей остался в Херсоне?

Почти все родственники из Херсона уехали. Успели. Но некоторые близкие люди остались. Мы с ними общаемся. Они ждут, когда наши войска вернут Херсон, выгонят всех захватчиков и пойдут дальше.

Надо идти в Крым. Он должен быть украинским, потому что пропаганда, которая там действует, выедает разум человека. Каким бы умным человек ни был, он попадет под его влияние и начнет верить в разные глупости. Чтобы этого не было, нужно освобождать полуостров,

– подчеркнул Вячеслав.

Мужчина отметил, что в Херсоне и даже на Донбассе люди ждут дня, когда ВСУ выгонят россиян. А те, кто не согласен с законами Украины, имеют только один путь – в россию.

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"Дом будет не нужен, если не будет человека": почему нужно эвакуироваться из оккупации

Что вы посоветуете людям, которые не выезжают из городов и сел, где продолжаются активные боевые действия?

Те, кто сейчас в оккупации, должны знать, что Украина их не бросила и обязательно вернется.

Но, если есть хоть маленькая возможность уехать – ловите ее. Возвратиться домой всегда можно, но этот дом будет не нужен, если не будет человека. Поэтому первое, что должен сделать человек, который любит свою страну, это уехать и дать возможность войскам сделать то, что они должны сделать – освободить территорию от этих сволочей.

– твердо сказал мужчина.

Кстати, что с вашим бизнесом в Херсоне?

Наш офис "отжали". Вещи, которые были, разграбили мародеры. Что там осталось – увижу уже, когда вернусь в украинский Херсон.

Какие у вас планы после нашей победы?

Поднять бизнес. Надо, чтобы Украина заработала. Ей нужно вставать с колен. Под бременем всех этих проблем Украина согнулась, но это не надолго. Я хочу, чтобы заработал бизнес, чтобы люди начали возвращаться домой. Те, кто работает за границей, это тоже хорошо, но пусть работают на Украину.

Теперь каждый понимает это и каждый помогает так, как может. Мы все – на своем месте.

Вячеслав, как и все украинцы, весь мир убежден, что Украина победит и закончит эту мерзкую войну. Нужно только время. Чтобы приблизить победу, каждый должен работать на общее благо. Вместе – мы едины и непобедимы.