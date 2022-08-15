Об этом 24 каналу рассказала общественный деятель из Марганца Юлия Бонд. По ее словам, оккупанты также постоянно обстреливают Никополь. Оттуда уехало большое количество населения.

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Проблемы с эвакуацией из Марганца

В Марганце же темпы эвакуации гораздо меньше. Дело в том, что хотя Марганец и находится под огнем российской артиллерии, город не имеет "прифронтового" статуса.

В настоящее время жители Марганца находятся в заложниках этой ситуации. Люди не могут уехать в никуда. Но желающих очень много,

– подчеркнула общественный активист.

Как пояснила Бонд, люди, уезжая из города, не могут рассчитывать на статус внутренне перемещенных лиц и не будут получать соответствующие выплаты. А среди тех, кто хочет эвакуироваться – много малообеспеченных людей.

"Им тяжело уехать в никуда. Им нужна социальная и материальная помощь", – сказала активист.

Активисты требуют "прифронтового" статуса для города

Сейчас эвакуироваться из Марганца людям помогают волонтеры. В частности, общественные активисты при финансовой поддержке от Великобритании покупают билеты на поезд.

Только за сутки мы купили 70 билетов. Но так не должно быть. Нужна централизованная эвакуация и поддержка Марганца от центральной власти,

– подчеркнула Бонд.

Из-за сложившейся ситуации общественные активисты обратились в Днепропетровскую ОВА. Они просят местные власти донести до Киева просьбу о том, чтобы Марганцу предоставили статус общины, расположенной в районе боевых действий.

Жители Марганца требуют предоставить городу статус зоны боевых действий: смотрите видео

Ситуация в Марганце: коротко