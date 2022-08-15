Про це 24 каналу розповіла громадська діячка з Марганця Юлія Бонд. За її словами, окупанти також постійно обстрілюють Нікополь. Звідти виїхала велика кількість населення.

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Проблеми з евакуацією з Марганця

У Марганці ж темпи евакуації набагато менші. Річ у тому, що хоча Марганець і перебуває під вогнем російської артилерії, місто не має "прифронтового" статусу.

Зараз жителі Марганця перебувають в заручниках цієї ситуації. Люди не можуть виїхати в нікуди. Але охочих дуже багато,

– наголосила громадська активістка.

Як пояснила Бонд, люди, виїжджаючи з міста, не можуть розраховувати на статус внутрішньо переміщених осіб та не отримуватимуть відповідні виплати. А серед тих, хто хоче евакуюватися, – багато малозабезпечених людей.

"Їм важко виїхати в нікуди. Їм потрібна соціальна та матеріальна допомога", – сказала активістка.

Активісти вимагають "прифронтового" статусу для міста

Зараз евакуюватися із Марганця людям допомагають волонтери. Зокрема, громадські активісти за фінансової підтримки від Великої Британії купують квитки на потяг.

Лише за одну добу ми купили 70 квитків. Але так не має бути. Потрібна централізована евакуація і підтримка Марганця від центральної влади,

– наголосила Бонд.

Через ситуацію, що склалася, громадські активісти звернулися до Дніпропетровської ОВА. Вони просять місцеву владу донести до Києва прохання про те, аби Марганцю надали статус громади, розташованої у районі бойових дій.

Жителі Марганця вимагають надати місту статус зони бойових дій: дивіться відео

Ситуація у Марганці: коротко