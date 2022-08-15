Як зазначив заступник Бахмутського міського голови Олександр Марченко, ворог поцілив у два мікрорайони міста. Це вкотре доводить, що росія б'є лише по цивільних.

Читайте також Ще один збитий Ка-52 ворога та цинічний обстріл Салтівки: головне за 173 день війни

Вибухи не вщухали годину

За словами Марченка, вибухи у Бахмуті лунали годину. Тоді окупанти відкривали вогонь по житлових кварталах міста, яке вони прагнуть взяти під свій контроль. Руйнувань зазнали кілька будинків. Здебільшого мовиться про приватну забудову.

Він також зазначив, що постраждалі внаслідок атаки є. Але достеменна їх кількість наразі невідома. Якщо ж говорити про локації, то під обстріл окупантів потрапили мікрорайони "Колірмет", а також "М'ясокомбінат".

Ворог пошкодив комунікації. Тож у цих мікрорайонах наразі відсутнє водопостачання, а також світло. Відомо також, що зранку рятувальники займалися приборканням полум'я, яке виникло внаслідок атаки.

Займаємося ліквідацією наслідків обстрілів. Організували видачу будматеріалів жителям пошкоджених будинків,

– додав він.

Псевдореферендум на Донбасі затягується

Тим часом у розвідці Великої Британії повідомили, що ворог провалює плани з проведення псевдореферендуму. У відомстві посилаються на нещодавню заяву псевдоголови "днр" дениса пушиліна. Останній вирішив трішки прикрутити обороти, озвучивши 11 серпня несподівану заяву.

Він зауважив, що псевдореферендум на Донеччині таки проведуть. Але зроблять це лише тоді, коли вдасться вийти на адміністративні межі області. Себто вороги очікують на "повне звільнення" псевдореспубліки. Але досягнути цього вони поки не можуть, адже останнім часом досягнень на фронті не спостерігається.

Раніше журналісти-розслідувачі заявили, що окупанти активно готуються до проведення "референдуму". Їхня задача – зробити все для того, щоб щонайменше 70% голосів були за приєднання до росії.

Варте уваги – ЗСУ знову знищили російський вертоліт на Донбасі: дивіться відео