У пошкодженому навчальному закладі обвалилась частина будівлі. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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росіяни знову атакували Миколаїв

Російські терористи пошкодили ще один навчальний заклад у Миколаєві. В ньому обвалилась частина будівлі. Також внаслідок обстрілу близько 2:40 ночі пошкоджень зазнав готель на околицях міста,

– заявив Сєнкевич.

Наразі місцева влада збирає детальну інформацію про наслідки обстрілів.

Окупанти обстріляли Миколаївську область

Як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, вночі 15 серпня ворог також обстріляв село Котляреве Шевченківської громади. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Крім того, близько 6:30, 15 серпня, загарбники обстріляли село Широке Широківської громади. Внаслідок цього пошкоджені сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Постраждалих немає.

Близько 1:40, 15 серпня, обстрілів зазнало село Поляна Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та гаражі.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, протягом минулої доби були обстріли околиць смт Березнегуватого та сіл Висунськ й Семенівка. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється,

– зазначив Кім.

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Олексій Арестович заявив, що росіяни вже зізнаються, що не бачать перспектив наступу на два міста. Радник глави ОП пояснив, що мовиться про Миколаїв і Кривий Ріг.

Водночас у Миколаєві та області вибухи чути майже щодня. Так, 13 серпня окупанти вкотре вдарили по Миколаєву.

Крім того, 11 серпня росіяни атакували портову інфраструктуру у Миколаївській області.

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