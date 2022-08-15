Євген Євтушенко повідомив про це в ніч проти 15 серпня. Попередньо відомо, що загроза артобстрілу у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді є з 19:43 14 серпня.

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У Нікополі пролунали обстріли

З реактивної системи залпового вогню обстріляно місто Нікополь,
– написав Євтушенко.

Також він закликав людей в містах, селах, селищах берегової лінії – залишатись в укриттях, адже на протилежному березі працювала ствольна артилерія.

Коротко про атаку на Нікополь

  • російські окупанти регулярно атакують Нікополь. Буквально 13 серпня Олексій Арестович пояснив, чому це відбувається.
  • За даними радника глави Офісу Президента, росіяни атакують Нікополь тому, що їм потрібно зафіксувати стрільбу ЗСУ в напрямку Енергодара. Після того передати міжнародній спільноті дані про те, що нібито українці "обстрілюють" станцію.
  • Олексій Арестович запевнив, що Україна на провокації не йде.

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