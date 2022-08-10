російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з "Градів" 80 снарядами.. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Ніч проти 10 серпня на Дніпропетровщині була трагічною

Трагічна ніч...У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила – 13. Ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.

Окупанти обстріляли Марганець та Мирівську громаду. В Марганці відомо про 10 загиблих та 11 постраждалих. Десятеро з них перебувають у лікарні, з яких 7 – у важкому стані.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Ворожий снаряд потрапив у її будинок. Окрім того, постраждало подружжя. Жінка зазнала серйознішого поранення, тому перебуває в лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Чоловік лікується вдома.