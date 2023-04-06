Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что враг закрыл даже неофициальный коридор через Васильевку в Запорожье. Ранее через него за сутки только из Херсона выезжало 500 - 600 человек.

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Единственный путь к свободе

Сейчас единственный реалистичный путь – выезд в третьи страны через Крым.

Но нужно понимать, что там придется проходить через процесс сильнейшей фильтрации. Выборочно могут проверить все – личные вещи, совершить личный обыск,

– отметил Соболевский.

Если семья с детьми, то малышей отдельно могут допросить.

У ребенка могут спросить, как родители относятся к России, что они говорят о русской армии. Когда ребенок говорит правду, это может стать проблемой для родителей. Их могут даже арестовать,

– сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Собеседник уверен, что несмотря на опасность, именно это – единственный путь к свободе. Ведь риск оставаться на этих территориях значительно больше, чем риск выезжать через Крым в третьи страны.

Юрий Соболевский о сложностях эвакуации украинцев из Херсона: смотрите видео

ВСУ превращает в подводный флот

Довольно редко, но некоторые украинцы пытаются самостоятельно на лодках переправляться на Правый берег Днепра.

"Я не советую этот путь, потому что акватория Днепра находится под огневым контролем врага. Даже когда украинская сторона объявила о прекращении огня, чтобы люди могли переправиться на другой берег, оккупанты расстреляли лодку ", – рассказал собеседник.

Впрочем, даже если можно было безопасно добраться на Правобережье, у людей нет такой возможности. Оккупанты забрали у них все плавсредства, которые нашли.

Когда враг уходил, он ограбил людей на Правом берегу. А сейчас так же грабит плавсредства на временно оккупированных территориях. Все, что может представлять ценность, они у людей забирают,

– отметил Соболевский.

Часть ограбленного они переправили к себе – через Крым. Остальные используют сейчас для попыток инфильтрации своих ДРГ на украинскую территорию.

"Но плавсредства, которые использует противник, ВСУ превращает очень эффективно в подводный флот", – резюмировал глава Херсонского областного совета.

Активизация врага в Херсонской области