Для ребенка год выдался очень сложным. О последнем классе в школе, выпускных экзаменах, войне, потере отца для дочери женщина рассказала в рамках проекта СВОИ для 24 канала.
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Почему дочь выбрала родной университет
По словам Яны, дочь очень хочет вернуться домой. Она не захотела поступать в университет в Ивано-Франковске.
Девушка считает, что сколько бы они там ни были, все равно вернутся домой, придется переводиться.
Потому она даже не рассматривала Ивано-Франковск для поступления. Мы подавали документы на поступление во Львов, Черновцы, но основные университеты – это харьковские. В конце концов удалось поступить в Харьков. Уже вот-вот начнется обучение,
– говорит Яна.
Ее ребенок из-за войны не смог закончить школу как обычно и отыграть выпускной.
"Она так и не смогла одеть выпускное платье. Как раз перед началом войны мы выкупили его, проплатили все, но платье осталось в магазине. Деньги возвращать нам отказались. В конце концов, платье сменили на другое и выслали по почте сюда. Но возможности одеть его так и не было", – поделилась женщина.
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