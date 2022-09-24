Для дитини рік видався надзвичайно складним. Про останній клас у школі, випускні іспити, війну, втрату батька для доньки жінка розповіла у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу.
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Чому донька обрала рідний університет
За словами Яни, донька дуже хоче повернутися додому. Вона не захотіла вступати до університету в Івано-Франківську.
Дівчина вважає, що скільки б вони там не були, все одно повернуться додому, доведеться переводитися.
Тому вона навіть не розглядала Івано-Франківськ для вступу. Ми подавали документи на вступ у Львів, Чернівці, але основні університети – це харківські. Зрештою, вдалося вступити у Харків. Вже ось-ось почнеться навчання,
– каже Яна.
Її дитина через війну не змогла закінчити школу як звично і відгуляти випускний.
"Вона так і не змогла одягти випускну сукню. Якраз перед початком війни ми викупили її, проплатили все, але сукня залишилася в магазині. Гроші повертати нам відмовилися. Зрештою, сукню змінили на іншу і вислали поштою сюди. Але нагоди одягнути її так і не було", – поділилась жінка.
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