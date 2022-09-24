Для дитини рік видався надзвичайно складним. Про останній клас у школі, випускні іспити, війну, втрату батька для доньки жінка розповіла у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу.

До теми Я ніколи не зазнавала утисків щодо мови, – харків'янка про життя на Заході

Чому донька обрала рідний університет

За словами Яни, донька дуже хоче повернутися додому. Вона не захотіла вступати до університету в Івано-Франківську.

Дівчина вважає, що скільки б вони там не були, все одно повернуться додому, доведеться переводитися.

Тому вона навіть не розглядала Івано-Франківськ для вступу. Ми подавали документи на вступ у Львів, Чернівці, але основні університети – це харківські. Зрештою, вдалося вступити у Харків. Вже ось-ось почнеться навчання,

– каже Яна.

Її дитина через війну не змогла закінчити школу як звично і відгуляти випускний.

"Вона так і не змогла одягти випускну сукню. Якраз перед початком війни ми викупили її, проплатили все, але сукня залишилася в магазині. Гроші повертати нам відмовилися. Зрештою, сукню змінили на іншу і вислали поштою сюди. Але нагоди одягнути її так і не було", – поділилась жінка.

Дізнайтесь історію ще однієї харків'янки: дивіться відео