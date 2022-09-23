Так, Яна Олексієнко евакуювалася з Дергачів Харківської області на Івано-Франківщину. Про своє життя на Заході України вона розповіла у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу.

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Ніякого розділення між українцями немає

У Івано-Франківськ жінка переїхала не сама. Зараз разом з нею проживає і її родина. Місто харків'яни називають чудовим. Окрім того, жінка забезпечена сьогодні роботою і, що саме важливе, знаходиться у безпеці.

Як стверджує Яна, роботу у новому місті знайти їй було не складно. Ще по дорозі до Франківська вимушена переселенка відправила 2 резюме, отримала запрошення на співбесіди і ледь не одразу після приїзду отримала роботу в салоні краси G-Bar.

Згідно з словами Яни, лише 20% відвідувачів – місцеві. Решта такі ж переселенці з інших міст України. І ніхто з них не мав проблем через мову.

Так виходить, що я спілкуюся з багатьма людьми з інших міст: Маріуполь, Запоріжжя, Київ. Ані мої клієнти, ані я ніколи не зазнавали утисків щодо мови. Тому ніякого розділення між українцями немає,

– підкреслила Яна Олексієнко.

Жінка мріє знову побачити дім

Проте як би не було чудово в Івано-Франківську, жінка мріє повернутися додому та як й усі українці не сумнівається, що Україна обов'язково переможе. Тож новини про приголомшливий контрнаступ ЗСУ її неймовірно радують.

Ви собі навіть не уявляєте, коли мовиться про твоє місто. Коли показують кадри, як люди падають на коліна, зустрічаючи наших захисників, це просто… Емоції переповнюють. Я просто плачу,

– розповіла Яна.

Потужний контрнаступ ЗСУ вкотре доказав, що українці від свого не віддадуть свої землі і за батьківщину будуть боротися до кінця. Тож лише питання часу, коли в усіх куточках України буде синьо-жовтий прапор.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Попри усі старання росіян, вони щодня зазнають невдач. Так, 23 вересня стало відомо, що українська армія успішно форсувала ріку Оскіл, що на Харківщині. Як повідомили у британській розвідці, ситуація на полі бою складна, проте Україна зараз чинить тиск на території, які важливі росії для досягнення військових цілей.

Полковник запасу та льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що Лиман – це місто, як дуже проситься в оточення. Його зараз легко оточити й цим, згідно зі словами експерта, зараз займаються ЗСУ.

14 вересня Олексій Данілов заявив, що втрати росії за час контрнаступу ЗСУ у порівнянні з українськими мають співвідношення 1 до 9, а то й 1 до 10. Він певен, що далеко не кожна країна в Європі здатна на те, що зробила Україна.

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