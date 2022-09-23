Так, Яна Алексеенко эвакуировалась из Дергачей Харьковской области в Ивано-Франковскую область. О своей жизни на Западе Украины она рассказала в рамках проекта СВОИ для 24 канала.

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Никакого разделения между украинцами нет

В Ивано-Франковске женщина переехала не сама. Сейчас вместе с ней проживает и семья. Город харьковчане называют отличным. Кроме того, женщина обеспечена сегодня работой и, что самое важное, находится в безопасности.

Как утверждает Яна, работу в новом городе найти ей было несложно. Еще по дороге во Франковск вынужденная переселенка отправила 2 резюме, получила приглашение на собеседования и чуть ли не сразу после приезда получила работу в салоне красоты G-Bar.

По словам Яны, только 20% посетителей – местные. Остальные такие же переселенцы из других городов Украины. И никто из них не имел проблем из-за языка.

Так выходит, что я общаюсь со многими людьми из других городов: Мариуполь, Запорожье, Киев. Ни мои клиенты, ни я никогда не подвергались притеснениям языка. Поэтому никакого разделения между украинцами нет,

– подчеркнула Яна Алексеенко.

Женщина мечтает снова увидеть дом

Однако как бы ни было прекрасно в Ивано-Франковске, женщина мечтает вернуться домой и, как и все украинцы, не сомневается, что Украина обязательно победит. Так что новости о потрясающем контрнаступлении ВСУ ее невероятно радуют.

Вы себе даже не представляете, когда говорится о твоем городе. Когда показывают кадры, как люди падают на колени, встречая наших защитников, просто… Эмоции переполняют. Я просто плачу,

– рассказала Яна.

Мощное контрнаступление ВСУ в очередной раз доказало, что украинцы не отдадут свои земли и за родину будут бороться до конца. Поэтому вопрос времени, когда во всех уголках Украины будет сине-желтый флаг.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Несмотря на все старания россиян, они ежедневно терпят неудачу. Так, 23 сентября стало известно, что в украинская армия успешно форсировала реку Оскол Харьковской области. Как сообщили в британской разведке, ситуация на поле боя сложная, однако Украина сейчас оказывает давление на территории, которые важны для достижения военных целей.

Полковник запаса и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что Лиман – это город, которое очень просится в окружение. Его сейчас легко оцепить и этим, по словам эксперта, сейчас занимаются ВСУ.

14 сентября Алексей Данилов заявил, что потери россии за время контрнаступления ВСУ по сравнению с украинскими имеют соотношение 1 к 9, а то и 1 к 10. Он уверен, что далеко не каждая страна в Европе способна сделать то, что Украина.

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