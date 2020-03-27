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      Эвакуация украинцев: из Таиланда вернулись 140 человек

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      Из Таиланда вернулись 140 человек / Аvianews.com

      Из Таиланда "Катарскими авиалиниями" эвакуировали 140 граждан Украины в Катар. Вечером 27 марта их доставят украинской авиакомпанией SkyUp в Киев.

      Об этом написал посол Украины в Таиланде Андрей Бешта в Твиттере.

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      Сначала 140 украинцев вылетели из Таиланда в Доху, после этого украинский перевозчик SkyUp вернет их на родину. Рейс из украинцами на борту ожидают вечером 27 марта.

       

      Эвакуация украинцев: главное

      • С 24 марта в Украине работает только Международный аэропорт "Борисполь". В то же время вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма запретили.
      • К концу суток 27 апреля Украина должна закрыть границы для всех пассажирских перевозок. Поэтому уже после полуночи в страну не удастся попасть ни самолетом, ни поездом, ни автобусом.
      • По состоянию на 26 марта в Украину вернулись 94 тысяи 356 украинцев. Все, кто возвращаются в Украину из-за границы, должны находится две недели в изоляции.

      Як повернутися в Україну з Польщі
      Как вернуться в Украину из Польши / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 авиация Эвакуация украинцев Таиланд SkyUp
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