Эвакуация украинцев: из Таиланда вернулись 140 человек

Из Таиланда "Катарскими авиалиниями" эвакуировали 140 граждан Украины в Катар. Вечером 27 марта их доставят украинской авиакомпанией SkyUp в Киев.

Об этом написал посол Украины в Таиланде Андрей Бешта в Твиттере.

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Сначала 140 украинцев вылетели из Таиланда в Доху, после этого украинский перевозчик SkyUp вернет их на родину. Рейс из украинцами на борту ожидают вечером 27 марта.

За результатами тижня переговорів у Києві, Досі та Бангкоку зранку 27 березня спецрейсом Катарських авіаліній з Таїланду до Дохи вилетіло 140 громадян України. Уже сьогодні вечором вони прибудуть на Батьківщину з Дохи спецрейсом авіакомпанії СкайАп. @UA_MFA_Info pic.twitter.com/quNT0mxzyK — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) March 27, 2020

Эвакуация украинцев: главное

С 24 марта в Украине работает только Международный аэропорт "Борисполь". В то же время вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма запретили.

К концу суток 27 апреля Украина должна закрыть границы для всех пассажирских перевозок. Поэтому уже после полуночи в страну не удастся попасть ни самолетом, ни поездом, ни автобусом.

По состоянию на 26 марта в Украину вернулись 94 тысяи 356 украинцев. Все, кто возвращаются в Украину из-за границы, должны находится две недели в изоляции.



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