Евакуація українців: з Таїланду повернулися 140 людей

З Таїланду "Катарськими авіалініями" евакуювали 140 громадян України до Катару. Ввечері 27 березня їх доставлять українською авіакомпанією SkyUp до Києва.

Про це написав посол України у Таїланді Андрій Бешта у твіттері.

Зверніть увагу Програма "Захист": що робити українцям, які залишились за кордоном – відео

Спершу 140 українців вилетіли з Таїланду у Доху, після цього український перевізник SkyUp поверне їх на батьківщину. Рейс з українцями на борту очікують ввечері 27 березня.

За результатами тижня переговорів у Києві, Досі та Бангкоку зранку 27 березня спецрейсом Катарських авіаліній з Таїланду до Дохи вилетіло 140 громадян України. Уже сьогодні вечором вони прибудуть на Батьківщину з Дохи спецрейсом авіакомпанії СкайАп. @UA_MFA_Info pic.twitter.com/quNT0mxzyK — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) March 27, 2020

Евакуація українців: головне

З 24 березня в Україні працює лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Водночас виліт пасажирів в авіаподорожі з метою туризму заборонили.

До кінця доби 27 квітня Україна повинна закрити кордони для всіх пасажирських перевезень. Тому вже після опівночі в країну не вдасться потрапити ні літаком, ні потягом, ні автобусом.

Станом на 26 березня до України повернулися 94 тисячі 356 українців. Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції.



Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу