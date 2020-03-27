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      Евакуація українців: з Таїланду повернулися 140 людей

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      З Таїланду повернулися 140 людей / Аvianews.com

      З Таїланду "Катарськими авіалініями" евакуювали 140 громадян України до Катару. Ввечері 27 березня їх доставлять українською авіакомпанією SkyUp до Києва.

      Про це написав посол України у Таїланді Андрій Бешта у твіттері.

      Зверніть увагу Програма "Захист": що робити українцям, які залишились за кордоном – відео

      Спершу 140 українців вилетіли з Таїланду у Доху, після цього український перевізник SkyUp поверне їх на батьківщину. Рейс з українцями на борту очікують ввечері 27 березня.

      Евакуація українців: головне

      • З 24 березня в Україні працює лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Водночас виліт пасажирів в авіаподорожі з метою туризму заборонили.
      • До кінця доби 27 квітня Україна повинна закрити кордони для всіх пасажирських перевезень. Тому вже після опівночі в країну не вдасться потрапити ні літаком, ні потягом, ні автобусом.
      • Станом на 26 березня до України повернулися 94 тисячі 356 українців. Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції.

      Як повернутися в Україну з Польщі
      Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 авіація Евакуація українців Таїланд SkyUp
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