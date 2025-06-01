Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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В каких населенных пунктах Днепропетровщины объявили эвакуацию

Это уже вторая волна принудительной эвакуации из Синельниковского района.

На этот раз она будет проходить в 5 прифронтовых населенных пунктах Межевской громады, 7 – Великомихайловской и 2 – Маломихайловской.

Председатель ОГА уже подписал соответствующее распоряжение. Согласно указу из указанных населенных пунктов должны выехать дети с родителями или законными представителями, потому что им "не место под КАБами и дронами".

Социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи. Людей готовы принимать другие более спокойные районы нашей области. Места для них подготовлены. И жители сами готовы выбирать, в какой из областей страны хотят обосноваться,

– добавил Лысак.

Он добавил, что механизм эвакуации налажен. К процессу привлекли ГСЧС, полицию, гуманитарные организации, руководство района, местное самоуправление.

Принудительная эвакуация из Синельниковщины продлится в течение 2 месяцев.

Напомним, что российская армия не оставляет своей цели выйти на границу Днепропетровщины. Командир батальона беспилотных систем 72 ОМБр имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко рассказал, что украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на этом направлении – ежедневно по сотне человек.