Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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У яких населених пунктах Дніпропетровщини оголосили евакуацію

Це уже друга хвиля примусової евакуації з Синельниківщини.

Цього разу вона проходитиме у 5 прифронтових населених пунктах Межівської громади, 7 – Великомихайлівської та 2 – Маломихайлівської.

Голова ОВА уже підписав відповідне розпорядження. Згідно з указом із вказаних населених пунктів мають виїхати діти з батьками чи законними представниками, бо їм "не місце під КАБами та дронами".

Соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини. Людей готові приймати інші більш спокійні райони нашої області. Місця для них підготовлені. Та мешканці самі ладні обирати, в якій з областей країни хочуть облаштуватися,

– додав Лисак.

Він додав, що механізм евакуації налагоджений. До процесу долучили ДСНС, поліцію, гуманітарні організації, керівництво району, місцеве самоврядування.

Примусова евакуація з Синельниківщини триватиме впродовж 2 місяців.

Нагадаємо, що російська армія не полишає своєї мети вийти на кордон Дніпропетровщини. Командир батальйону безпілотних систем 72 ОМБр імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко розповів, що українські воїни продовжують нищити окупантів на цьому напрямку – щодня по сотні осіб.